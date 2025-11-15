Boules à neige bonhomme de neige Atelier Enfants dès 6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy
Boules à neige bonhomme de neige Atelier Enfants dès 6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy samedi 15 novembre 2025.
Boules à neige bonhomme de neige Atelier Enfants dès 6 ans
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
1h Enfants dès 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-11-15 2025-12-05 2025-12-20
Fabrique ta boule à neige de Noël.
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
English :
Make your own Christmas snow globe.
German :
Stelle deine Weihnachtsschneekugel her.
Italiano :
Realizzate la vostra palla di neve natalizia.
Espanol :
Crea tu propia bola de nieve navideña.
