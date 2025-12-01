BOULES DE NOËL EN PAPIER Le Boulou

BOULES DE NOËL EN PAPIER

2 Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-16 14:00:00

fin : 2025-12-16 16:00:00

2025-12-16

Atelier créatif Boules de Noël en papier Incroyables et originales

Certainement les plus belles pièces de votre décoration !

Atelier limité à 15 personnes Inscriptions Médiathèque (04 68 83 75 00) Gratuit

2 Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00

English :

Creative workshop Incredible and original paper Christmas baubles

They’re sure to be the most beautiful part of your decorations!

Workshop limited to 15 people Registration Médiathèque (04 68 83 75 00) ? Free

