BOULES DE NOTE Narbonne

BOULES DE NOTE

Cours de la République Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Déambulation musicale.

Show musical pour célébrer avec petits et grands la magie de Noël.

English :

Musical strolling.

A musical show to celebrate the magic of Christmas with young and old.

