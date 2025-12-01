BOULES DE NOTE Narbonne
BOULES DE NOTE Narbonne lundi 22 décembre 2025.
BOULES DE NOTE
Cours de la République Narbonne Aude
Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Déambulation musicale.
Show musical pour célébrer avec petits et grands la magie de Noël.
Cours de la République Narbonne 11100 Aude Occitanie
English :
Musical strolling.
A musical show to celebrate the magic of Christmas with young and old.
