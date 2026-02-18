Boulevard des Airs à Châtel | Rock the Pistes Festival Châtel

Boulevard des Airs à Châtel | Rock the Pistes Festival Châtel mardi 17 mars 2026.

Boulevard des Airs à Châtel | Rock the Pistes Festival

Plaine Dranse Châtel Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 13:30:00
fin : 2026-03-17 15:15:00

Date(s) :
2026-03-17

Boulevard des Airs va faire danser Plaine Dranse à Châtel le mardi 17 mars 2026
  .

Plaine Dranse Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 32 54  info@portesdusoleil.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boulevard des Airs in Châtel | Rock the Pistes Festival

Boulevard des Airs will get the audience dancing at Plaine Dranse in Châtel on Tuesday, March 17, 2026.

L’événement Boulevard des Airs à Châtel | Rock the Pistes Festival Châtel a été mis à jour le 2026-02-18 par Association Internationale Les Portes du Soleil