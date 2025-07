Boulevard des Airs Carrière (La) Saint-Herblain

Boulevard des Airs Carrière (La) Saint-Herblain vendredi 20 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 20:00

Gratuit : non 33 € Billetterie : my.weezevent.com Tout public

Boulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, folk, chanson et musiques actuelles. Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels que « Cielo ciego », « Emmène-moi », « Je me dis que toi aussi », « Bruxelles » ou encore « Allez reste » en duo avec Vianney.Deux fois nommés aux Victoires de la musique pour leur album « Je me dis que toi aussi » (2019 et 2020), le groupe vous donne rendez-vous à La Carrière le 20 mars 2026.

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

