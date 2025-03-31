BOULEVARD DES AIRS – ESPACE JULIEN Marseille

BOULEVARD DES AIRS Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

LA RESPONSABILITE DES REVES en accord avec LIVE NATION présente : BOULEVARD DES AIRSBoulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, folk, chanson et musiques actuelles. Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels que Cielo ciego, Emmène-moi, Je me dis que toi aussi, Bruxelles, ou encore Allez reste en duo avec Vianney. Ouverture des portes : 19h00

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13