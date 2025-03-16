BOULEVARD DES AIRS – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

BOULEVARD DES AIRS Début : 2026-01-18 à 17:00. Tarif : – euros.

ARACHNÉE CONCERTS EN ACCORD AVEC LIVE NATION PRÉSENTE : BOULEVARD DES AIRS Boulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, folk, chanson et musiques actuelles. Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels que Cielo ciego, Emmène-moi, Je me dis que toi aussi, Bruxelles, ou encore Allez reste en duo avec Vianney. Deux fois nommés aux Victoires de la musique pour leur album « Je me dis que toi aussi » (2019 et 2020), le groupe a terminé sa dernière tournée en passant par les Zéniths et les scènes des plus grands festivals français, parfaits témoins de son amour pour le live et le partage avec le public.Le prochain opus et une tournée sont prévus pour 2025.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63