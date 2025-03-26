BOULEVARD DES AIRS – LE LIBERTE – RENNES Rennes

BOULEVARD DES AIRS Début : 2026-03-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Boulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, folk, chanson et musiques actuelles. Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels que Cielo ciego, Emmène-moi, Je me dis que toi aussi, Bruxelles, ou encore Allez reste en duo avec Vianney. Deux fois nommés aux Victoires de la musique pour leur album « Je me dis que toi aussi » (2019 et 2020), le groupe a terminé sa dernière tournée en passant par les Zéniths et les scènes des plus grands festivals français, parfaits témoins de son amour pour le live et le partage avec le public.Le prochain opus et une tournée sont prévus pour 2025. _____________‘Boulevard des Airs (BDA) is a French music group with an eclectic mix of pop, folk, chanson and contemporary music. The group’s various albums, all self-produced, have met with great success, boosted by collaborations and hit singles such as Cielo ciego, Emmène-moi, Je me dis que toi aussi, Bruxelles, and Allez reste in a duet with Vianney. Twice nominated for a Victoires de la musique award for their album ‘Je me dis que toi aussi’ (2019 and 2020), the band completed their latest tour with dates at the Zéniths and the stages of France’s biggest festivals, a perfect testament to their love of performing live and sharing with their audience.The next album and tour are scheduled for 2025.

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35