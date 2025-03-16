BOULEVARD DES AIRS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire
BOULEVARD DES AIRS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire samedi 17 janvier 2026.
BOULEVARD DES AIRS Début : 2026-01-17 à 20:00. Tarif : – euros.
LIVE NATION ET LA SAS PRESENTENT : BOULEVARD DES AIRSSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du Mercredi 4 décembre 10h00 jusqu’au jeudi 5 décembre 18h00.
RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69