BOULEVARD DES ITALIENS SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret

BOULEVARD DES ITALIENS

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Roberto ALAGNA nous propose un récital ensoleillé de chansons italiennes dans un écrin purement acoustique.

Accompagné par la guitare de Jean-Felix LALANNE, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, le ténor interprète les plus belles mélodies traditionnelles et contemporaines qui ont marqué son parcours et nourri ses inspirations.

Une promenade lumineuse sur le Boulevard des Italiens, entre émotion et passion, au rythme du patrimoine musical méditerranéen. .

SALLE HORIZON PYRÉNÉES Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

English :

Roberto ALAGNA brings us a sunny recital of Italian songs in a purely acoustic setting.

German :

Roberto ALAGNA bietet uns einen sonnigen Liederabend mit italienischen Liedern in einem rein akustischen Rahmen.

Italiano :

Roberto ALAGNA ci propone un solare recital di canzoni italiane in un contesto puramente acustico.

Espanol :

Roberto ALAGNA nos trae un soleado recital de canciones italianas en un ambiente puramente acústico.

