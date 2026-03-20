Boulevard du crépuscule, Cinéma Alain Resnais, Clermont-l’Hérault
jeudi 10 septembre 2026 · Cinéma Alain Resnais · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Boulevard du crépuscule Jeudi 10 septembre, 20h30 Cinéma Alain Resnais Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:20:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:30:00+02:00 – 2026-09-10T22:20:00+02:00
Cinéma Alain Resnais rue Roger Salasc, Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie https://cinema-alainresnais.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0070#showmovie?id=01B33 »}]
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