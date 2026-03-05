Boulevard, toute une histoire … épisode 1 Pau
Boulevard, toute une histoire … épisode 1 Pau samedi 21 mars 2026.
Boulevard, toute une histoire … épisode 1
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Evidence pour vous ? Le boulevard ne l’a pas été jusqu’en 1854.
Il a fallu un demi-siècle de travaux pour qu’en 1900, le Boulevard soit achevé.
Venez découvrir ce patrimoine hors norme, son histoire avec ses tenants et aboutissants…
Cette visite sera à compléter avec l’épisode 2
EPISODE 1 de la Place Royale aux grilles du Château via le canal Heïd
EPISODE 2 de la Place ROYALE au Parc Beaumont via Boulevard et Square Aragon
– une exclusivité Guide Epicurieuse
– Accessibilité PMR oui
– possibilité de participer à cette visite en triporteur renseignement et réservation Triporteur du Gave JM Garnerone 06 20 39 86 65 .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boulevard, toute une histoire … épisode 1
L’événement Boulevard, toute une histoire … épisode 1 Pau a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Pau