Boulevard, toute une histoire … épisode 2 Pau

Evidence pour vous ? Le boulevard ne l’a pas été jusqu’en 1854.

Il a fallu un demi-siècle de travaux pour qu’en 1900, le Boulevard soit achevé.

Venez découvrir ce patrimoine hors norme, son histoire avec ses tenants et aboutissants…

Cette visite sera à compléter avec l’épisode 2

EPISODE 1 de la Place Royale aux grilles du Chateau via le canal Heïd

EPISODE 2 de la Place ROYALE au Parc Beaumont via Boulevard et Square Aragon

– une exclusivité Guide Epicurieuse

– Accessibilité PMR oui

– possibilité de participer à cette visite en triporteur renseignement et réservation Triporteur du Gave JM Garnerone 06 20 39 86 65 .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

