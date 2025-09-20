« Boulogne dessinée » Hôtel de ville de Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer

« Boulogne dessinée » Hôtel de ville de Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les artistes Jordane Dupin et Corentin Duclos, originaires des Pays de la Loire, ont dessiné à quatre mains une fresque sur la ville de Boulogne-sur-Mer dans une cartographie artistique et revisitée.Les habitants ont été sollicités pour enrichir la fresque d’anecdotes et de détails.

Venez découvrir cette fresque et jouez à un « cherche et trouve » sur les détails boulonnais dissiminés dans la peinture.

A l’initiative du service Ville d’art et d’histoire, avec le soutien des Cités éducatives

En accès libre dans l’Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer

Hôtel de ville de Boulogne sur Mer place de la résistance boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Boulogne-sur-Mer