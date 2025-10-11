Boulogne Geek Festival Boulogne-sur-Mer

Boulogne Geek Festival Boulogne-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.

Palais des sports damrémont Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

La Boulogne Geek Festival est un événement porté par l’association Mashalaw Association culturelle sociale et numérique

La 3ème édition de la Boulogne Geek Festival aura lieu les 11 et 12 octobre 2025 de 10h à 18h au sein du Palais des Sports Damrémont de Boulogne-sur-mer.

Les équipes de bénévoles et les agents vous accueilleront au sein de Damrémont au Bd Chanzy, lors des horaires d’ouvertures de la BGF.

Pour cette 3ème édition, les invités sont

– Jérémie COVILLAULT, acteur et comédien de doublage Voix officielle de Benedict Cumberbatch (Dr Strange, What IF, Smaug dans la trilogie du Hobbit, Mowgli, Le livre de Clarence,…).

Voix officielle de Tom Hardy (The Revenant, Dunkerque, Batman Dark Knight Rises, Capone, Venom, Ravage).

Il est aussi la voix de Bowser dans le film Mario Bros, Deathstroke dans les animés DC, Negan dans la série The Walking Dead et Joe Kessler dans The Boys, Sub ZERO dans Mortal Kombat, la voix de Wolverine pour les derniers films (Logan et Deadpool et Wolverine,…. Présent uniquement le samedi 11 octobre.

– Bumblebee Cosplayeuse, cosplayeuse française, déambulera et sera présente pour vous rencontrer avec sa chevrolet Camaro.

– CCB , Les Chevaliers du Comté de Boulogne seront aussi exceptionnellement des nôtres pour mettre en avant notre village fantastique médiéval. .

Palais des sports damrémont Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

