[Boum 4 Kidz] La fabrique à danser + Boum spécial noël Tours

[Boum 4 Kidz] La fabrique à danser + Boum spécial noël

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-21

Et si c’étaient les enfants qui décidaient de ce qui allait se passer sur scène ? À la Fabrique à danser, tout part du public musiques, thèmes, accessoires… Les danseuses tout-terrain s’en emparent et improvisent un spectacle plein de surprises, de rires et de mouvements déjantés !

Pour cette édition spéciale, l’esprit de Noël infuse chaque pirouette classiques revisités, ambiance féérique et bonne humeur assurée. Un moment interactif, joyeux et festif, à partager en famille dès 3 ans.

Et si le cœur vous en dit… la danse pourrait bien se prolonger avec une boum juste après ! 6 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

What if it were the children who decided what was going to happen on stage? At La Fabrique à Danser, everything starts with the audience: music, themes, props? The all-round dancers seize on this and improvise a show full of surprises, laughter and crazy moves!

German :

Was wäre, wenn die Kinder entscheiden würden, was auf der Bühne passiert? In der Tanzfabrik geht alles vom Publikum aus: Musik, Themen, Requisiten? Die Tänzerinnen greifen sie auf und improvisieren eine Show voller Überraschungen, Lachen und verrückter Bewegungen!

Italiano :

E se fossero i bambini a decidere cosa accadrà sul palco? Alla Fabrique à danser tutto parte dal pubblico: musica, temi, oggetti di scena? I ballerini a tutto tondo li prendono e improvvisano uno spettacolo pieno di sorprese, risate e mosse folli!

Espanol :

¿Y si fueran los niños quienes decidieran lo que va a ocurrir en el escenario? En la Fabrique à danser, todo empieza con el público: la música, los temas, el atrezzo.. Los bailarines polifacéticos los toman e improvisan un espectáculo lleno de sorpresas, risas y movimientos alocados

L’événement [Boum 4 Kidz] La fabrique à danser + Boum spécial noël Tours a été mis à jour le 2025-07-28 par ADT 37