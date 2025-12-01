[Boum 4 Kidz] La fabrique à danser + Boum spécial noël Tours
[Boum 4 Kidz] La fabrique à danser + Boum spécial noël
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
2025-12-21
Et si c’étaient les enfants qui décidaient de ce qui allait se passer sur scène ? À la Fabrique à danser, tout part du public musiques, thèmes, accessoires… Les danseuses tout-terrain s’en emparent et improvisent un spectacle plein de surprises, de rires et de mouvements déjantés !
Pour cette édition spéciale, l’esprit de Noël infuse chaque pirouette classiques revisités, ambiance féérique et bonne humeur assurée. Un moment interactif, joyeux et festif, à partager en famille dès 3 ans.
Et si le cœur vous en dit… la danse pourrait bien se prolonger avec une boum juste après ! 6 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
What if it were the children who decided what was going to happen on stage? At La Fabrique à Danser, everything starts with the audience: music, themes, props? The all-round dancers seize on this and improvise a show full of surprises, laughter and crazy moves!
German :
Was wäre, wenn die Kinder entscheiden würden, was auf der Bühne passiert? In der Tanzfabrik geht alles vom Publikum aus: Musik, Themen, Requisiten? Die Tänzerinnen greifen sie auf und improvisieren eine Show voller Überraschungen, Lachen und verrückter Bewegungen!
Italiano :
E se fossero i bambini a decidere cosa accadrà sul palco? Alla Fabrique à danser tutto parte dal pubblico: musica, temi, oggetti di scena? I ballerini a tutto tondo li prendono e improvvisano uno spettacolo pieno di sorprese, risate e mosse folli!
Espanol :
¿Y si fueran los niños quienes decidieran lo que va a ocurrir en el escenario? En la Fabrique à danser, todo empieza con el público: la música, los temas, el atrezzo.. Los bailarines polifacéticos los toman e improvisan un espectáculo lleno de sorpresas, risas y movimientos alocados
