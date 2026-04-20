Boum All Stars (édition comedy club) x Cécile Marx Boum Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Boum All Stars (édition comedy club) x Cécile Marx

Dimanche 26 avril 2026 de 19h à 23h. Boum 21 rue André Poggioli Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 19:00:00

fin : 2026-04-26 23:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Cécile Marx (I-co -ni-que!) Au Boum !Lgbt

Date surprise



Boum All Stars, édition comedy club !



Elles, iels et ils ont bossé•es comme pas possible pour devenir les staaaaars qu’on adore et qu’on aime. Et nous rendent cet amour en venant soutenir le BOUM !



Dimanche prochain, trois stars lé-gen-dai-res, montent sur scène au BOUM !

Occasion en or de les rencontrer en petit comité ! Prenez vos places sur HELLOASSO (lien en bio) avant qu’il n’y en ait plus !

Veuillez accueillir sur scène, trois Queens incontournables de la scène comique française et marseillaise.



MAELLE CHABRILLAT (MOVE ON UP COMEDY CLUB)

Diva déchue mais jamais déçue. Maëlle vous raconte ses galères quotidiennes de femme noire pas vraiment en colère. Heureusement qu’elle a pleins d’amis imaginaires. Co-organisatrice et souvent MC des soirées MOVE ON UP COMEDY CLUB, plateau de stand-up queer, décolonial et féministe toujours sold-out au BOUM, Maëlle est de retour, elle vous a manqué, la revoici !





EMNA KALLAL

Emna Kallal, 27 ans, anxieuse mais pas que. Son mantra Rien (n’)est bien tout est drôle Et si les moments les plus anxiogène était les plus drôles finalement ? (Bah ça reste anxiogène, mais en rigolant.)





CÉCILE MARX ( I-CO-NI-QUE! )

Et si nos moments de ridicule devenaient nos meilleures histoires ?

Dans son spectacle mêlant stand up et musique, Cécile Marx raconte avec humour et sans complexe son parcours chaotique. Sur le fil entre trash et poésie, elle nous parle des amitiés toxiques, de la famille, des addictions, mais aussi de thèmes plus légers, comme les serial killers. Dans un monde où la perfection est omni-préssante, elle rappelle que ce sont aussi nos défauts qui nous rendent… Iconique.



Petit récap de la soirée

18H Ouverture des portes et happy hour (sur nos famous cocktails sans alcool)

19H Le spectacle ! !

MAËLLE CHABRILLAT

EMNA KALLAL

(Pause 15mn)

CÉCILE MARX

20H-23H Dance & drinks ! (boum butchy bitchy songs)



Tu as manqué les billets ??? (et oui, c’est allé vite), petit conseil

1, viens le soir même à l’entrée, il y aura peut-être deux ou trois places assise ou debout accoudé-e le long du bar



2, au pire tkt on t’a déja préparé une autres soirée BOUM ALL STARS et une nouvelle date SURPRISE de Move On Up semaine prochaine !



3, abonnes-toi à nos canaux de com’ pour ne pas manquer la prochaine !





Vous êtes toustes les bienvenues au BOUM, quelque soit votre identité !



Les propos et comportements violents, racistes, misogynes, transphobes, grossophobes, putophobes, validistes, classistes, âgistes, … ne sont pas tolérés.



• Le Protocole de Lutte contre les VSS et les Discrimination est accessible au lien bit.ly/boumprotocolevss .

Boum 21 rue André Poggioli Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Cécile Marx (I-co -ni-que!) Au Boum!

L’événement Boum All Stars (édition comedy club) x Cécile Marx Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille