Boum avec Valérie & Julien by Ozanti Prod Place Hector Berlioz Romans-sur-Isère

Boum avec Valérie & Julien by Ozanti Prod

Place Hector Berlioz MJC Maison Citoyenne Noël Guichard (ex-MJC Monnaie) Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

2026-03-28

Moment festif et dansant Dans le cadre du programme Différents mais ensemble, Valérie et Julien vous donnent rendez-vous pour un moment plein de bonne humeur et d’énergie !

Place Hector Berlioz MJC Maison Citoyenne Noël Guichard (ex-MJC Monnaie) Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70

English : Boum avec Valérie & Julien by Ozanti Prod

A festive moment of dancing: As part of the Différents mais ensemble program, Valérie and Julien invite you to join them for a high-energy party!

