Boum avec Valérie & Julien by Ozanti Prod Place Hector Berlioz Romans-sur-Isère samedi 28 mars 2026.
Place Hector Berlioz MJC Maison Citoyenne Noël Guichard (ex-MJC Monnaie) Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
2026-03-28
Moment festif et dansant Dans le cadre du programme Différents mais ensemble, Valérie et Julien vous donnent rendez-vous pour un moment plein de bonne humeur et d’énergie !
Place Hector Berlioz MJC Maison Citoyenne Noël Guichard (ex-MJC Monnaie) Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70
English : Boum avec Valérie & Julien by Ozanti Prod
A festive moment of dancing: As part of the Différents mais ensemble program, Valérie and Julien invite you to join them for a high-energy party!
L’événement Boum avec Valérie & Julien by Ozanti Prod Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-20 par Valence Romans Tourisme