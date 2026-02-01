Boum boom Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Boum boom

Mercredi 25 février 2026 de 14h30 à 16h.

Ouverture des portes et du bar à 14h. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Hypérion accueille un spectacle festif et interactif pour les enfants (min. 5 ans). Entre danse, imagination et humour, ce moment joyeux propose une véritable aventure chorégraphique, pour faire le plein d’énergie et de rires en plein cœur de l’hiver.Enfants

Le mercredi 25 février, l’Espace Musical Hypérion accueille Boum Boom, un spectacle festif et interactif pour les enfants à partir de 5 ans. Entre danse, imagination et humour, ce moment joyeux propose une véritable aventure chorégraphique, pour faire le plein d’énergie et de rires en plein cœur de l’hiver.



Préparez-vous à faire chauffer le dance floor pour juniors. Accordéon, voix et musique électronique se mêlent pour transformer la salle en discothèque mobile, pensée pour les enfants les plus dynamiques. À travers une série de tableaux ludiques voyage autour du monde, danse des métiers, château hanté ou match de foot les enfants rient, bougent, imitent et se défoulent. , c’est une piste de danse joyeuse et participative, Boum Boom une aventure rythmée pleine de rires, d’imagination et de mouvements.



Prêts pour une fête inoubliable ? Rejoignez la Boum Boom !



Par Anne-Laure Carette (accordéon, voix, musique électronique) .

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hypérion hosts a festive, interactive show for children (min. age 5). With its mix of dance, imagination and humor, this joyful show offers a real choreographic adventure, to fill you up with energy and laughter right in the heart of winter.

L’événement Boum boom Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille