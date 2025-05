Boum Boum d’anniversaire – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement, 4 juillet 2025 18:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Boum Boum d’anniversaire Vendredi 4 juillet 2025 de 18h à 0h. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 00:00:00

2025-07-04

Venez fêter les 4 ans de Pata Negra!

Pata Negra fête ses 4 piges ! Et iels le feront au Couvent et en famille !







Pour celleux qui ne les auraient pas déja croisé, Pata Negra, c’est l’association de 5 dj’s marseillais KSU, Pol Baadass, Van Ky, NOGE et Wawrzy -, une table ronde entre amis, un banquet cosmopolite où la bonne bouffe du monde entier rencontre une multitude de vibrations musicales ; passant du shatta à la techno, du baile funk à la jungle, et du dembow à la drum’n’bass. Un spectre musical riche et sans frontières.







Attention, la soirée se fera en 2 temps, première partie de soirée de 18h à 00h au Couvent, deuxième partie de soirée au Chiwawa dodus (à 50m du Couvent).

L’entrée au Couvent vous donnera accès libre à la deuxième partie de soirée par le biais d’une bougie pass qui vous sera délivré à votre arrivé. .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and celebrate 4 years of Pata Negra!

German :

Feiern Sie den vierten Geburtstag von Pata Negra!

Italiano :

Venite a festeggiare i 4 anni di Pata Negra!

Espanol :

¡Ven a celebrar los 4 años de Pata Negra!

