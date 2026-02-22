Boum carnavalesque

rue du Stade Gries Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

.

rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Boum carnavalesque Gries a été mis à jour le 2026-02-20 par Communauté de communes de la Basse-Zorn