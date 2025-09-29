Boum costumée Salle des Fêtes Luçon

Boum costumée

Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Boum costumée ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans.

Entrée gratuite, accès libre ou sur inscription sous la responsabilité d’un adulte présent.

Sur place buvette, crêpes, friandises .

Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire lacliquelucon85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Costume party open to all children aged 3 to 11.

L’événement Boum costumée Luçon a été mis à jour le 2025-09-29 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud