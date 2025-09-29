Boum costumée Salle des Fêtes Luçon
Boum costumée Salle des Fêtes Luçon samedi 7 février 2026.
Boum costumée
Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée
Tarif : gratuite
Date : samedi 7 février 2026
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Boum costumée ouvert à tous les enfants de 3 à 11 ans.
Entrée gratuite, accès libre ou sur inscription sous la responsabilité d’un adulte présent.
Sur place buvette, crêpes, friandises .
Salle des Fêtes Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire lacliquelucon85@gmail.com
English :
Costume party open to all children aged 3 to 11.
