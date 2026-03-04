BOUM D’ALBUMS, Villa Dutoit, Genève

BOUM D’ALBUMS Samedi 7 mars, 16h30 Villa Dutoit

entrée libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T16:30:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Danser ou lire ? Pas besoin de choisir !

Ensemble, vous allez, petits et grands, savourer des temps de lecture, puis esquisser quelques pas de danse, tout en écoutant un concert live de musique flamenco-rumba-tsigane. Toujours un livre à la main ! Une expérience inédite qui se tente…

Villa Dutoit 5 chemin Gilbert-Trolliet 1209 Genève Genève 1209 Le Petit-Saconnex Genève

Pour un moment festif en famille livre jeunesse

Mélanie Cessens