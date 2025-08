Boum danse libre Place Yves Balségur Monflanquin

Boum danse libre Place Yves Balségur Monflanquin samedi 9 août 2025.

Place Yves Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Venez vous défouler! Coline vous propose un protocole très simple pour vous libérer du regard des autres et juste laisser votre corps s’exprimer. Amenez quelques éléments de costume ou des habits que vous n’osez jamais mettre! Ouvert à tous.

Coline vous propose un protocole très simple pour vous libérer du regard des autres et juste laisser votre corps s’exprimer. Amenez quelques éléments de costume ou des habits que vous n’osez jamais mettre !

Ouvert à tous.

Place Yves Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Boum danse libre

Come and let off steam! Coline offers you a simple protocol to free yourself from the gaze of others and just let your body express itself. Bring a few costume pieces or clothes you never dare wear! Open to all.

German :

Kommen Sie und lassen Sie sich aus! Coline schlägt Ihnen ein sehr einfaches Protokoll vor, mit dem Sie sich von den Blicken anderer befreien und einfach Ihren Körper ausdrücken können. Bringen Sie ein paar Kostümteile oder Kleidungsstücke mit, die Sie sich nie anzuziehen trauen! Offen für alle.

Italiano :

Venite a sfogarvi! Coline vi propone un protocollo molto semplice per liberarvi dallo sguardo degli altri e lasciare che il vostro corpo si esprima. Portate qualche costume o qualche vestito che avete paura di indossare! Aperto a tutti.

Espanol : Boum danse libre

¡Ven a desahogarte! Coline te propone un protocolo muy sencillo para liberarte de la mirada de los demás y dejar que tu cuerpo se exprese. ¡Trae algún disfraz o ropa que te dé miedo ponerte! Abierto a todos.

