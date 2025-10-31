Boum de Carnaval SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Boum de Carnaval

Des mascottes géantes feront danser les enfants sur les tubes qu’ils adorent, avec des chorégraphies magiques et pleines d’énergie. Pour rendre cet événement encore plus festif, les enfants peuvent venir déguisés !

Une boom produite par Chloé Production.

English :

Giant mascots will have the kids dancing to the hits they love, with magical choreographies full of energy. To make the event even more festive, kids can come dressed up!

Produced by Chloé Production.

German :

Riesige Maskottchen werden die Kinder mit magischen und energiegeladenen Choreografien zu ihren Lieblingshits tanzen lassen. Um die Veranstaltung noch festlicher zu gestalten, können die Kinder verkleidet kommen!

Ein von Chloé Production produzierter Boom.

Italiano :

Mascotte giganti faranno ballare i bambini sulle hit più amate, con coreografie magiche e piene di energia. Per rendere l’evento ancora più festoso, i bambini possono venire vestiti in maschera!

Prodotto da Chloé Production.

Espanol :

Mascotas gigantes harán bailar a los niños al ritmo de los éxitos que más les gustan, con coreografías mágicas y llenas de energía. Para que el evento sea aún más festivo, ¡los niños pueden venir disfrazados!

Producido por Chloé Production.

