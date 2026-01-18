BOUM DE DÉBUT D’ANNÉE Théâtre municipal O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

BOUM DE DÉBUT D’ANNÉE

Théâtre municipal O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Pour débuter l’année comme il se doit, le Rudeboy Cew vous ouvre les portes du Théâtre O(L)tto Ladusch à l’occasion de la Boum de début d’année samedi 31 janvier !

L’occasion de se retrouver autour d’un verre afin d’échanger sur la saison à venir et les projets de l’association sur ce premier semestre.

Au programme Présentation de saison, Dj set, 21h Dj Modjo

buvette & restauration sur place

Histoire de débuter l’année comme il se doit, le Rudeboy Cew vous ouvre en grand les portes du Théâtre O(L)tto Ladusch à l’occasion de la Boum de début d’année samedi 31 janvier !

Ce sera l’occasion de se retrouver autour d’un verre afin d’échanger sur la saison à venir et les projets de l’association sur ce premier semestre. Ce rendez-vous permettra également d’accueillir les nouvelles salariées de l’association et de dire au revoir aux anciennes.

Au programme Présentation de saison, Dj set,

21h DJ MODJO Acid techno, Deep house, Minimal, Tribe Lozère (48) nous proposera à partir de 21h un set composé de ses sélections

buvette & restauration sur place

Toutes les infos www.festivaldolt.org | 06 47 67 10 88 .

Théâtre municipal O(L)tto Ladusch Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 20 50

English :

To kick off the new year in style, the Rudeboy Cew is opening the doors of the Théâtre O(L)tto Ladusch for the New Year’s Ball on Saturday January 31!

It’s an opportunity to get together over a drink and discuss the upcoming season and the association’s projects for the first half of the year.

Program: Season presentation, Dj set, 9pm Dj Modjo

refreshment bar & catering on site

L’événement BOUM DE DÉBUT D’ANNÉE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-01-15 par 48-OT Mont Lozere