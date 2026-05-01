Boum de jour Ville-Close Concarneau
Boum de jour Ville-Close Concarneau samedi 16 mai 2026.
Concarneau
Boum de jour
Ville-Close Petit Château Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:30:00
fin : 2026-05-16 21:00:00
Date(s) :
2026-05-16
A partir de 16h30 déambulation dansée rendez-vous halles
A partir de 18h Dance floor au petit château en Ville-Close .
Ville-Close Petit Château Concarneau 29900 Finistère Bretagne
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English : Boum de jour
L’événement Boum de jour Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
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