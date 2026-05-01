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Boum de jour Ville-Close Concarneau

Boum de jour Ville-Close Concarneau samedi 16 mai 2026.

Lieu : Ville-Close

Adresse : Petit Château

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Concarneau

Boum de jour

Ville-Close Petit Château Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:30:00
fin : 2026-05-16 21:00:00

Date(s) :
2026-05-16

A partir de 16h30 déambulation dansée rendez-vous halles
A partir de 18h Dance floor au petit château en Ville-Close   .

Ville-Close Petit Château Concarneau 29900 Finistère Bretagne  

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English : Boum de jour

L’événement Boum de jour Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA

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