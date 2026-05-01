Boum de jour Ville-Close Concarneau

Concarneau

Boum de jour

Ville-Close Petit Château Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:30:00

fin : 2026-05-16 21:00:00

Date(s) :

2026-05-16

A partir de 16h30 déambulation dansée rendez-vous halles

A partir de 18h Dance floor au petit château en Ville-Close .

Ville-Close Petit Château Concarneau 29900 Finistère Bretagne

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English : Boum de jour

L’événement Boum de jour Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA