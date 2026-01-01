Boum de la nouvelle année La Poèterie Village Culturel Saint-Sauveur-en-Puisaye
Boum de la nouvelle année La Poèterie Village Culturel Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 17 janvier 2026.
Boum de la nouvelle année
La Poèterie Village Culturel 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-17
Boom de la nouvelle année ! .
La Poèterie Village Culturel 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 communication@lapoeterie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boum de la nouvelle année
L’événement Boum de la nouvelle année Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-01-01 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)