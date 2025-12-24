Boum de l’APE, Salle de la Bernardie Saint-Victurnien

Boum de l’APE

Salle de la Bernardie D32 Saint-Victurnien Haute-Vienne

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Vous l’attendiez, l’APE l’a organisée ! Cette année encore, aura lieu la boum de l’APE, en partenariat avec MaÏa Thomas, Jérôme de Ambiance Tchic et Tchac et La Petrie LH Boulangerie de St Victurnien.

Mais cette fois ci, petit variante la thème sera BLACK AND WHITE !

Alors venez nombreux pour vous amuser et danser en famille ou entre amis !

Afin que tout se passe bien pour tout le monde ; participants et organisateurs, l’APE vous rappelle que LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉS PAR LEURS PARENTS (ou les adultes qui les accompagnent).

L’APE recherche quelques familles qui accepteraient de préparer des petites douceurs sucrées, qui seront vendues au profit de l’APE (gâteaux, crêpes, cookies, etc)

À vos téléphones pour réserver vos places au près d’Angélique ! (Réservations fortement conseillées). .

Salle de la Bernardie D32 Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 31 63 92

