Boum de Noël Salle Henri Marret Jaillans

Boum de Noël

Salle Henri Marret 50 Route des Tonnets Jaillans Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

1 crêpe et 1 lampion offerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez nombreux à la boum de Noël du Sou des écoles de Jaillans ! Au programme une balade aux lampions dans le village et une boum pour danser jusqu’au bout de la nuit !

+33 6 08 10 61 63 sde.jaillans@laposte.net

English :

Come one, come all to the Christmas party organized by the Sou des écoles de Jaillans! On the program: a lantern-lit stroll through the village and a party to dance the night away!

German :

Kommen Sie zahlreich zur Weihnachtsboum der Sou des écoles de Jaillans! Auf dem Programm stehen ein Laternenumzug durch das Dorf und eine Boum, auf der Sie bis zum Ende der Nacht tanzen können!

Italiano :

Venite tutti alla festa di Natale organizzata dalla Sou des écoles de Jaillans! In programma: una passeggiata nel villaggio illuminato dalle lanterne e una festa per ballare tutta la notte!

Espanol :

Venid todos a la fiesta de Navidad organizada por la asociación Sou des écoles de Jaillans En el programa: un paseo con farolillos por el pueblo y una fiesta para bailar toda la noche

