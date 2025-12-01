Boum de Noël Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains
Boum de Noël Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains mardi 23 décembre 2025.
Rue des Thermes Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-12-23 15:30:00
fin : 2025-12-23 17:30:00
2025-12-23
Pour les enfants et les grands, venez costumés et vous déhancher sur la piste de dance le temps d'un après midi.
Rendez vous de 15h30 à 17h30 à l'Espace Frichet.
Entrée libre et gratuite.
Rue des Thermes Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
