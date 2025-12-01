Boum de Noël Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

Boum de Noël

Luxeuil-les-Bains

Boum de Noël.

Pour les enfants et les grands, venez costumés et vous déhancher sur la piste de dance le temps d’un après midi.

Rendez vous de 15h30 à 17h30 à l’Espace Frichet.

Entrée libre et gratuite. .

Rue des Thermes Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

