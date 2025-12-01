Boum de Noël Plouguerneau
Boum de Noël Plouguerneau mardi 16 décembre 2025.
Boum de Noël
Salle des associations Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 16:45:00
fin : 2025-12-16 19:00:00
Date(s) :
2025-12-16
Ouvert à tous. Petite restauration et buvette sur place. Venez nombreux ! .
Salle des associations Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 06
English :
L’événement Boum de Noël Plouguerneau a été mis à jour le 2025-11-27 par OT PAYS DES ABERS