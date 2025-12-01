Boum de Noël Plouguerneau

Boum de Noël Plouguerneau mardi 16 décembre 2025.

Boum de Noël

Salle des associations Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 16:45:00
fin : 2025-12-16 19:00:00

Date(s) :
2025-12-16

Ouvert à tous. Petite restauration et buvette sur place. Venez nombreux !   .

Salle des associations Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 06 

English :

L’événement Boum de Noël Plouguerneau a été mis à jour le 2025-11-27 par OT PAYS DES ABERS