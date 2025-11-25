Boum de Noël Saint-James
Boum de Noël Saint-James vendredi 12 décembre 2025.
Boum de Noël
Rue Victor Dupont Saint-James Manche
Une soirée pleine de musique et de rire vous attend à la boum de Noël des enfants ! Organisée par le Conseil Municipal des Enfants de Saint-James.
17h45 à 20h du CP au CM2
20h45 à minuit de la 6ème à la 3ème
Entrée 2 €, pas d’inscription préalable nécessaire .
Rue Victor Dupont Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 00
