Boum de Noël Saint-James

Boum de Noël

Rue Victor Dupont Saint-James Manche

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Une soirée pleine de musique et de rire vous attend à la boum de Noël des enfants ! Organisée par le Conseil Municipal des Enfants de Saint-James.

17h45 à 20h du CP au CM2

20h45 à minuit de la 6ème à la 3ème

Entrée 2 €, pas d’inscription préalable nécessaire .

Rue Victor Dupont Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 00

