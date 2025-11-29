BOUM de Noël

Savenay Loire-Atlantique

29 novembre 2025, 16h00

19h00

2025-11-29

L’association Ça Danse convie tous les enfants à sa boum de Noël !

Musique, rires, surprises et étoiles plein les yeux… célébrez les fêtes qui arrivent sur la piste de danse !

Buvette et vente de crêpes sur place

tarifs: 5€ par enfant (gratuit pour les adultes accompagnants) .

Rue des Mésanges Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire associationcadanse@gmail.com

