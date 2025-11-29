BOUM de Noël Savenay
L’association Ça Danse convie tous les enfants à sa boum de Noël !
Musique, rires, surprises et étoiles plein les yeux… célébrez les fêtes qui arrivent sur la piste de danse !
Buvette et vente de crêpes sur place
tarifs: 5€ par enfant (gratuit pour les adultes accompagnants) .
Rue des Mésanges Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire associationcadanse@gmail.com
