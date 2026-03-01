Boum de Printemps Disco Saint-Benoît-sur-Loire
Boum de Printemps Disco Saint-Benoît-sur-Loire samedi 21 mars 2026.
Boum de Printemps Disco
Espace Robert SOUESME Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 17:00:00
fin : 2026-03-21 21:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Le Conseil Municipal Jeune de Saint-Benoît donne rendez-vous aux jeunes de 7 à 14 ans, accompagnés d’un adulte, pour un moment festif et coloré avec la Boum de Printemps Disco !
Part de gâteau 2€
Boisson 1€
Les bénéfices seront reversés aux restos du cœur. 5 .
Espace Robert SOUESME Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 73 28
