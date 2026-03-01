Boum de Printemps Disco Saint-Benoît-sur-Loire

Boum de Printemps Disco

Espace Robert SOUESME Rue de Tholey Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21 21:00:00

2026-03-21

Le Conseil Municipal Jeune de Saint-Benoît donne rendez-vous aux jeunes de 7 à 14 ans, accompagnés d’un adulte, pour un moment festif et coloré avec la Boum de Printemps Disco !

Part de gâteau 2€

Boisson 1€

Les bénéfices seront reversés aux restos du cœur.

