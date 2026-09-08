Informations pratiques

Boum de rentrée Triangle, cité de la danse Rennes Mercredi 9 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

La boum de rentrée est de retour ! Imaginée comme un espace de danse festif et inclusif, cette boum est ouverte aux enfants valides et en situation de handicap, à leurs parents et accompagnant·es.

**L’incontournable boum de rentrée est de retour !**

Imaginée comme un espace de danse festif, inclusif et bienveillant, cette boum est ouverte aux enfants valides et en situation de handicap, à leurs parents ou aux accompagnant·es. Au programme : un DJ, de la danse, une boule à facettes, des ballons. Un espace zen pour respirer et se calmer. Une rentrée paillettes !

[https://letriangle.org/agenda/2026-2027/boum-de-rentree](https://letriangle.org/agenda/2026-2027/boum-de-rentree)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-09T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-09T16:30:00.000+02:00

1



Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

