Boum de rentrée Triangle, cité de la danse Rennes
mercredi 9 septembre 2026 · Triangle, cité de la danse · Rennes
Informations pratiques
Boum de rentrée Triangle, cité de la danse Rennes Mercredi 9 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
La boum de rentrée est de retour ! Imaginée comme un espace de danse festif et inclusif, cette boum est ouverte aux enfants valides et en situation de handicap, à leurs parents et accompagnant·es.
**L’incontournable boum de rentrée est de retour !**
Imaginée comme un espace de danse festif, inclusif et bienveillant, cette boum est ouverte aux enfants valides et en situation de handicap, à leurs parents ou aux accompagnant·es. Au programme : un DJ, de la danse, une boule à facettes, des ballons. Un espace zen pour respirer et se calmer. Une rentrée paillettes !
[https://letriangle.org/agenda/2026-2027/boum-de-rentree](https://letriangle.org/agenda/2026-2027/boum-de-rentree)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-09T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-09T16:30:00.000+02:00
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Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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