Boum de rentrée, Triangle, cité de la danse, Rennes
mercredi 9 septembre 2026 · Triangle, cité de la danse · Rennes
Informations pratiques
Boum de rentrée Mercredi 9 septembre, 15h00 Triangle, cité de la danse Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00
L’incontournable boum de rentrée est de retour !
Imaginée comme un espace de danse festif, inclusif et bienveillant, cette boum est ouverte aux enfants valides et en situation de handicap, à leurs parents ou aux accompagnant·es. Au programme : un DJ, de la danse, une boule à facettes, des ballons. Un espace zen pour respirer et se calmer. Une rentrée paillettes !
https://letriangle.org/agenda/2026-2027/boum-de-rentree
Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://letriangle.org/agenda/2026-2027/boum-de-rentree »}]
La boum de rentrée est de retour ! Imaginée comme un espace de danse festif et inclusif, cette boum est ouverte aux enfants valides et en situation de handicap, à leurs parents et accompagnant·es. bal danse
© Arnaud Loubry
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