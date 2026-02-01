Boum déguisée des jeunes La Roche-Derrien La Roche-Jaudy
Boum déguisée des jeunes La Roche-Derrien La Roche-Jaudy samedi 14 février 2026.
Boum déguisée des jeunes
La Roche-Derrien La Maladrerie La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Boum déguisée des jeunes avec DJ Mich. A partir du CE1. Goûter offert.
Inscriptions avant le 10 février par sms ou en mairie. .
La Roche-Derrien La Maladrerie La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 36 31
