Boum déguisée des jeunes La Roche-Derrien La Roche-Jaudy

Boum déguisée des jeunes

La Roche-Derrien La Maladrerie La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

Boum déguisée des jeunes avec DJ Mich. A partir du CE1. Goûter offert.

Inscriptions avant le 10 février par sms ou en mairie. .

La Roche-Derrien La Maladrerie La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 36 31

