BOUM des enfants d’Halloween Le Champ Commun Augan

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Début : 2025-10-24 17:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
2025-10-24
La Boum d’Halloween des enfants fait son retour pour une 5e édition. Quoi de plus cool que de se retrouver en dansant comme des fous et en se faisant peur ? Parce que les deux à la fois, c’est trop rigolo !
Alors sortez vos costumes les plus effrayants et les monstres du placard et venez groover sur la piste de danse !
LE CHAMP COMMUN // ENTRÉE LIBRE // CONTACT estaminet@lechampcommun.fr // 0297934851 // Petite restauration sur place .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
