Boum des enfants Génos
Boum des enfants Génos lundi 29 décembre 2025.
Boum des enfants
VAL LOURON Génos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 17:00:00
fin : 2025-12-29 18:00:00
Date(s) :
2025-12-29
Ambiance musicale pour les petits et grands, c’est la fête à Val Louron, venez nous rejoindre en front de neige.
VAL LOURON Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 99 00
English :
Musical atmosphere for young and old, it?s party time in Val Louron, come and join us on the snow front.
L’événement Boum des enfants Génos a été mis à jour le 2025-12-18 par OT de la Vallée du Louron|CDT65