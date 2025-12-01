Boum des enfants Génos

Boum des enfants

VAL LOURON Génos Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-29 17:00:00

fin : 2025-12-29 18:00:00

2025-12-29

Ambiance musicale pour les petits et grands, c’est la fête à Val Louron, venez nous rejoindre en front de neige.

VAL LOURON Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 99 00

Musical atmosphere for young and old, it?s party time in Val Louron, come and join us on the snow front.

