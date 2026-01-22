Boum des enfants Salle de l’Esquisse Luzy
Boum des enfants Salle de l’Esquisse Luzy vendredi 6 février 2026.
Salle de l’Esquisse 11 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
2026-02-06
L’association Le Sourire de Lily-Rose organise une boum pour les enfants jusqu’à 13 ans (sous la surveillance des parents), de 18h à 22h à la salle de l’Esquisse.
Thème soirée pyjama, avec élection du plus beau pyjama. Tarif 5€ (avec une boisson et un bracelet). Restauration rapide sur place. Contact association.lilyrose.58@gmail.com .
Salle de l’Esquisse 11 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté association.lilyrose.58@gmail.com
