Arrosoir et le Centre Social de Figeac ont le plaisir de vous inviter à la Boum des Familles, un moment festif et convivial à partager petits et grands !

Un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur, de la musique et de l’été ! Sortez vos plus belles lunettes de soleil, vos brassards colorés et venez faire la fête avec nous !

On vous attend nombreux !

Au programme :

14h Atelier cuisine au Centre Social

16h Goûter suivi de la boum à L’Arrosoir

Inscriptions au Centre Social et de Prévention. 4 .

Centre Social et de Prévention Nicole PAULO 8 place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01

English :

Arrosoir and the Centre Social de Figeac are delighted to invite you to the Boum des Familles, a festive and convivial event for all ages!

An afternoon of good cheer, music and summer! Get out your sunglasses and colorful armbands and join in the fun!

We look forward to seeing you there!

German :

Arrosoir und das Centre Social de Figeac freuen sich, Sie zur Boum des Familles einladen zu können, einem festlichen und geselligen Ereignis für Groß und Klein!

Ein Nachmittag im Zeichen der guten Laune, der Musik und des Sommers! Holen Sie Ihre schönsten Sonnenbrillen und bunten Armbänder heraus und feiern Sie mit uns!

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

L’Arrosoir e il Centro sociale di Figeac sono lieti di invitarvi alla Boum des Familles, un evento festivo e conviviale per tutte le età!

Un pomeriggio all’insegna del divertimento, della musica e dell’estate! Tirate fuori gli occhiali da sole e le fasce colorate e partecipate al divertimento!

Non vediamo l’ora di vedervi!

Espanol :

Arrosoir y el Centre Social de Figeac tienen el placer de invitarle al Boum des Familles, un evento festivo y de convivencia para todas las edades

Una tarde de diversión, música y verano Saque sus gafas de sol y sus brazaletes de colores y únase a la diversión

¡Le esperamos!

