Boum des kids Petite salle polyvalente Moulins-Engilbert

Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
2026-01-24
Organisée par l’association Les P’tits Buissonniers, la boum des kids revient cette année pour faire danser les enfants jusqu’au CM2 ! Rendez-vous samedi 24 janvier de 14h à 18h.
Animations musicales, stands divers et buvette.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents (présence obligatoire d’un adulte).
Entrée 3€ par enfant, gratuite pour les adultes.
Infos au 07 86 84 78 22. .
Petite salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 84 78 22
