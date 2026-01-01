Boum des kids Petite salle polyvalente Moulins-Engilbert

Boum des kids

Petite salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Organisée par l’association Les P’tits Buissonniers, la boum des kids revient cette année pour faire danser les enfants jusqu’au CM2 ! Rendez-vous samedi 24 janvier de 14h à 18h.

Animations musicales, stands divers et buvette.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents (présence obligatoire d’un adulte).

Entrée 3€ par enfant, gratuite pour les adultes.

Infos au 07 86 84 78 22. .

