Boum des kids Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 15:00 –

Gratuit : oui entrée libre En famille

On va danser, s’amuser, se maquiller, et c’est pour les petits et les grands !! ???? Ouverture dès 12h avec menu enfant spécial pour le déjeuner???? Boum des Kids dès 15h avec Dj Viril-E aux platines, stand maquillage & goûter (1 sirop + 1 pâtisserie, 5€ par enfant) ! ???????? Dans le cadre de l’événement Abracadabar porté par @collectifculturebarbars ????_entrée gratuite !????_12h????_Taproom_Aerofab, 21 quai des Antilles, Nantes

Taproom Aerofab Nantes 44200

https://www.instagram.com/taproomaerofab/



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