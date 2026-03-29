Boum des kids, Taproom Aerofab, Nantes

Boum des kids Dimanche 29 mars, 15h00 Taproom Aerofab Loire-Atlantique

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

On va danser, s’amuser, se maquiller, et c’est pour les petits et les grands !!

Ouverture dès 12h avec menu enfant spécial pour le déjeuner

Boum des Kids dès 15h avec Dj Viril-E aux platines, stand maquillage & goûter (1 sirop + 1 pâtisserie, 5€ par enfant) !

Dans le cadre de l’événement Abracadabar porté par @collectifculturebarbars

_entrée gratuite !

_12h

_Taproom_Aerofab, 21 quai des Antilles, Nantes

Taproom Aerofab 21 quai des Antilles Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/taproomaerofab/ »}]

Pour un dimanche canon en famille, la Taproom organise un événement spécialement pensé pour les kidz ! boum danse