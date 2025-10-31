Boum des Petits Monstres Rue du 8 mai 1945 Viré
Boum des Petits Monstres
vendredi 31 octobre 2025.
Boum des Petits Monstres
Foyer Rural de Viré, Viré, Saône-et-Loire
19:30:00
23:00:00
2025-10-31
Halloween approche…
Préparez vos costumes les plus effrayants pour la Boum des Petits Monstres !
Jeudi 31 octobre 2025
– De 19h30 à 23h
– Foyer Rural Viré
– Entrée libre !
Au programme
– Concours de citrouilles décorées
– Soirée dansante avec DJ
– Atelier maquillage
– Buvette et snacking
Dépôt des citrouilles entre 18h et 19h30 au Foyer Rural.
Infos Élodie 06 22 69 37 16
Une soirée festive pour petits et grands, à vivre en famille dans une ambiance magique et monstrueusement amusante ! .
Rue du 8 mai 1945 Foyer Rural de Viré Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 04 40
