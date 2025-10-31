Boum des Petits Monstres Rue du 8 mai 1945 Viré

Boum des Petits Monstres Rue du 8 mai 1945 Viré vendredi 31 octobre 2025.

Boum des Petits Monstres

Rue du 8 mai 1945 Foyer Rural de Viré Viré Saône-et-Loire

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-31

Halloween approche…

Préparez vos costumes les plus effrayants pour la Boum des Petits Monstres !

Jeudi 31 octobre 2025

– De 19h30 à 23h

– Foyer Rural Viré

– Entrée libre !

Au programme

– Concours de citrouilles décorées

– Soirée dansante avec DJ

– Atelier maquillage

– Buvette et snacking

Dépôt des citrouilles entre 18h et 19h30 au Foyer Rural.

Infos Élodie 06 22 69 37 16

Une soirée festive pour petits et grands, à vivre en famille dans une ambiance magique et monstrueusement amusante ! .

Rue du 8 mai 1945 Foyer Rural de Viré Viré 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 04 40

