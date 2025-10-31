Boum d’Halloween Salle Polyvalente Angles
Boum d’Halloween Salle Polyvalente Angles vendredi 31 octobre 2025.
Boum d’Halloween
Salle Polyvalente 50 B Route de la Tranche sur Mer Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 17:30:00
Date(s) :
2025-10-31
.
Salle Polyvalente 50 B Route de la Tranche sur Mer Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 52 24 communication@angles.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Boum d’Halloween Angles a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral