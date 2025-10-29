Boum d’Halloween Rue du Stade Bourg-Blanc
Boum d’Halloween
Rue du Stade Maison du Temps Libre Bourg-Blanc Finistère
L’APE Bourg-Blanc organise une Boum d’halloween ouverte à tous les enfants de -12 ans !
Activités gratuites sur place, concours, et de quoi se restaurer
Alors venez nombreux et nombreuses, avec les cousins, cousines, voisins, voisines.. .
