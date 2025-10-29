Boum d’Halloween Rue du Stade Bourg-Blanc

Rue du Stade Maison du Temps Libre Bourg-Blanc Finistère

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

L’APE Bourg-Blanc organise une Boum d’halloween ouverte à tous les enfants de -12 ans !

Activités gratuites sur place, concours, et de quoi se restaurer

Alors venez nombreux et nombreuses, avec les cousins, cousines, voisins, voisines.. .

Rue du Stade Maison du Temps Libre Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne

