Boum d'Halloween Foyer Rural Crêches-sur-Saône vendredi 31 octobre 2025.

Foyer Rural 25 Route du Pont d'Arciat Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3 EUR

Début : 2025-10-31 17:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Organisée par le Foyer Rural en partenariat avec le sou des écoles et Amitiés et Loisirs.

Soirée dansante et déguisée en famille.

17h00 ouverture des portes pour séances maquillage

18h30 défilé des petits monstres

19h30 boum des sorciers (es)

Distribution de bonbons snacking et buvette sur place.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. .

+33 6 27 31 72 86

