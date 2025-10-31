Boum d’Halloween Foyer Rural Crêches-sur-Saône
Foyer Rural 25 Route du Pont d’Arciat Crêches-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif : 3 EUR
Tarif de base
Début : 2025-10-31 17:00:00
Organisée par le Foyer Rural en partenariat avec le sou des écoles et Amitiés et Loisirs.
Soirée dansante et déguisée en famille.
17h00 ouverture des portes pour séances maquillage
18h30 défilé des petits monstres
19h30 boum des sorciers (es)
Distribution de bonbons snacking et buvette sur place.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. .
Foyer Rural 25 Route du Pont d’Arciat Crêches-sur-Saône 71680 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 31 72 86
