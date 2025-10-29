Boum d’Halloween Rue Govilon Missillac

Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29 19:00:00

2025-10-29

L’association des parents d’élèves de l’école Notre-Dame-De-La-Brière organise une boum d’Halloween le mercredi 29 octobre, de 15h00 à 19h00, à l’espace aux Mille Fleurs.

Château gonflable, jeux en bois, bazar, maquillage, tatouage

Grands et petits déguisez-vous

Gratuit

Bar et restauration

Contact APEL Ecole Notre Dame de la Brière .

Contact APEL Ecole Notre Dame de la Brière .

