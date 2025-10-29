Boum d’Halloween Rue Govilon Missillac
Rue Govilon Espace aux mille fleurs Missillac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-10-29 19:00:00
2025-10-29
L’association des parents d’élèves de l’école Notre-Dame-De-La-Brière organise une boum d’Halloween le mercredi 29 octobre, de 15h00 à 19h00, à l’espace aux Mille Fleurs.
Château gonflable, jeux en bois, bazar, maquillage, tatouage
Grands et petits déguisez-vous
Gratuit
Bar et restauration
Contact APEL Ecole Notre Dame de la Brière .
Contact APEL Ecole Notre Dame de la Brière .
